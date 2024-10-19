Çin ve İngiltere Arasında İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomileri olarak merkezinde BM'nin bulunduğu bir uluslararası düzeni desteklemesi, küresel zorluklarla mücadelede işbirliği yapması ve ulusal kalkınmalarını gerçekleştirme konusunda ortaklık yapması gerektiğini söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıları uygulamak, karşılıklı anlayış ve saygıya bağlı kalmak, açık işbirliğini ana tema haline getirmek, stratejik iletişimi derinleştirmek, tatbiki işbirliğini desteklemek ve Çin-İngiltere ilişkilerini yeni bir istikrarlı gelişim aşamasına getirmek üzere İngiltere'yle çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Taiwan ve Hong Kong meselelerinin Çin'in içişlerine ait konular olduğunu ve içişlerine müdahale etmemenin, uluslararası ilişkilerin temel bir ilkesi olduğunu kaydeden Wang, iki tarafın birbirlerinin endişelerine saygı göstermesi, eşitlik temelinde diyaloğu güçlendirmesi, anlayışı artırması ve iletişim ve işbirliği atmosferi yaratması gerektiğini ifade etti.

Wang, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki diyalog ve işbirliği mekanizmalarını tam olarak eski haline getirmeye ve ticaret, finans, yeşil kalkınma, bilim ve teknoloji, sağlık, eğitim ve kültür gibi alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini aktif şekilde yürütmeye mutabık olduklarını vurguladı.

Lammy ise İngiliz hükümetinin, Çin'le diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye ve farklılıkları iki tarafın uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek şekilde tutarlı ve karşılıklı saygılı temelinde etkin olarak yönetmeye kararlı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Taiwan sorununa yönelik taahhütlerine kararlı şekilde bağlı kaldığını hatırlatan Lammy, bu kararlılıklarını uzun vadede de sürdüreceğini ifade etti.

Lammy, Çin'le üst düzey ve çeşitli düzeylerdeki diyaloğu güçlendirmeyi, iklim değişikliği, enerji, çevrenin korunması, teknoloji, ekonomi, ticaret, yatırım ve uluslararası kalkınma gibi alanlarda işbirliğini genişletmeyi ve İngiltere-Çin ortaklığının güçlü şekilde gelişimine yönelik yeni bir yolculuğa yelken açmasını sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.

Lammy, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan İngiltere ve Çin'in ortaklaşa olarak serbest ticareti desteklemesi ve jeopolitik krizlerin ve karmaşık zorlukların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasına bağlı kalması gerektiğini söyledi.