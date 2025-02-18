Çin ve IOC İşbirliğini Güçlendirecek

Güncel

BEİJİNG, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Olimpik Hareket'in gelişimini ortaklaşa teşvik etmek üzere Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile daha fazla alanda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Han salı günü başkent Beijing'de Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile bir araya geldi.

Han, Bach'ın görev süresi boyunca Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Çin arasındaki işbirliğini geliştirmek üzere yaptığı önemli katkıları takdir ettiklerini belirtti.

Han, Çin'in Harbin kentinde gerçekleştirilen 9. Asya Kış Oyunları'nın, dünyaya Çin'in benzersiz kimliğini yansıtan, Asya'nın ruhunu taşıyan ve görkemli bir spor etkinliği sunduğunu söyledi.

Çin'in her zaman spor sektörünün gelişimine değer verdiğini ve uluslararası olimpiyat işlerinde aktif bir rol aldığını belirten Han, Olimpik Hareket'in gelişimini ortaklaşa teşvik etmek ve dünya barışı, birliği ve ilerlemesine yeni katkılarda bulunmak üzere Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini daha fazla alanda derinleştirmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bach ise Asya Kış Oyunları'nın başarıyla sonuçlanmasından dolayı Çin'i kutlayarak, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne verdiği uzun vadeli destek için Çin tarafına teşekkür etti. Bach, çok taraflılığı ortaklaşa desteklemek ve olimpiyat davasında daha büyük başarılar elde etmek üzere Çin ile işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.