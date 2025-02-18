Çin ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor

Çin ve İrlanda İlişkileri Güçleniyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İrlanda Başbakanı Martin ile çok taraflılık ve işbirliğini görüştü.

18.02.2025 14:30
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DUBLİN, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, hem Çin'in hem de İrlanda'nın çok taraflılık ve serbest ticaretin güçlü savunucuları olduğunu söyledi. Wang, mevcut durum göz önüne alındığında Çin'in İrlanda ve Avrupa Birliği ile eşitlik ve karşılıklı saygı ruhuyla açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini el üstünde tutarak çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Martin ise Çin'in modernleşmesi ve hızlanan yeşil dönüşümünün dünyaya önemli fırsatlar sunduğuna işaret ederek İrlanda'nın Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiğini söyledi. Martin, tek Çin politikasına desteklerini sürdürdüklerini ve Çin ile daha yakın bir ortaklık geliştirmek istediklerini ifade etti.

Martin, tek taraflılık ve korumacılığın yükseldiği bir dönemde çok taraflılığı el üstünde tutmak, serbest ticareti desteklemek, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak ve farklılık ve anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye olan bağlılıklarını sürdürmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Martin, İrlanda'nın AB ve Çin arasındaki diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesinde yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, ziyareti sırasında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Harris ile de görüştü.

Kaynak: Xinhua

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