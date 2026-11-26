Çin ve Kamboçya orduları, Altın Ejderha-2026 ortak tatbikatına Kamboçya'da başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin ve Kamboçya orduları çarşamba günü Kamboçya'da ortak tatbikat başlattı. Çin Savunma Bakanlığı'na göre Altın Ejderha-2026 kod adlı tatbikatta terörle ve korsanlıkla mücadeleye yönelik ortak operasyonlar ile insani yardım faaliyetleri yapılacak.
SİHANOUKVILLE, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kamboçya orduları çarşamba günü Kamboçya'da ortak bir tatbikat başlattı.
Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Altın Ejderha-2026" kod adlı tatbikat, terörle ve korsanlıkla mücadeleye yönelik ortak operasyonlar ile insani yardım faaliyetlerine odaklanacak.
Kaynak: Xinhua
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