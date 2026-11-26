SİHANOUKVILLE, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Kamboçya orduları çarşamba günü Kamboçya'da ortak bir tatbikat başlattı.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Altın Ejderha-2026" kod adlı tatbikat, terörle ve korsanlıkla mücadeleye yönelik ortak operasyonlar ile insani yardım faaliyetlerine odaklanacak.