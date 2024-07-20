Çin ve Kanada, İlişkilerin Normalleşmesini Desteklemeli - Son Dakika
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Çin ve Kanada, İlişkilerin Normalleşmesini Desteklemeli

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin stratejik ortaklık kurma niyetlerine dönmesi ve ilişkilerin normalleşmesini desteklemesi gerektiğini belirtti. Wang, Çin-Kanada ilişkilerinin zorluklarla karşı karşıya kaldığını ancak bu durumun istenmeyen bir durum olduğunu vurguladı. İki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve avantajlara sahip olduğunu ifade eden Wang, ikili ilişkilerin sürdürülüp geliştirilmesinin temel çıkarlara hizmet edeceğini söyledi. Kanada Dışişleri Bakanı Joly ise Çin ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda istekli olduklarını belirtti.

20.07.2024 12:33
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BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly ile bir araya geldi. Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki tarafın, stratejik ortaklık kurma şeklindeki özgün niyetlerine dönmesi ve ikili ilişkilerin normalleşmesini desteklemesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, son yıllarda Çin-Kanada ilişkilerinin zorluklar ve iniş çıkışlarla karşı karşıya kaldığını, ancak bu durumun Çin'in görmek istediği bir durum olmadığını ve Kanada tarafının da bu durum üzerinde ciddi şekilde kafa yorması gerektiğini belirtti.

Çin ve Kanada'nın Asya Pasifik bölgesinde önemli nüfuza sahip önde gelen iki ülke olarak geniş ortak çıkarlara ve birbirini tamamlayan avantajlara sahip olduğunu kaydeden Wang, ikili ilişkilerin sürdürülüp geliştirilmesinin, iki ülke ve iki halkın temel çıkarlarına hizmet edeceğini ifade etti.

Gelecek yılın Çin ile Kanada arasında stratejik ortaklık kurulmasının 20. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, iki tarafın özgün niyetlerine geri dönmesi, tarihten ders çıkarması, diplomatik ilişkiler kurulması taahhütlerini samimi şekilde yerine getirmesi ve ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırması gerektiğini vurguladı.

Wang, Çin ve Kanada'nın ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendiricileri olarak önemli roller oynamayı sürdürmesi ve çeşitli alanlarda diyalog ve işbirliğini araştırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Joly ise Kanada ve Çin halkları arasındaki dostluğun köklü geçmişine değindi. Kanadalı bakan, ülkesinin Çin'le ilişkilerini aktif ve pragmatik şekilde iyileştirilip geliştirmeye ve irtibat ve diyaloğu sürdürmeye istekli olduğunu söyledi.

Joly, karşılıklı fayda sağlayan kalkınmayı gerçekleştirmek üzere ekonomi, ticaret, turizm, uyuşturucu kontrolü, iklim değişikliği, çevrenin korunması ve halklar arası etkileşim gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Joly, Kanada'nın tek Çin politikasına riayet etmeyi sürdüreceğini de kaydetti.

Wang, Kanada tarafına iki ülke arasındaki personel değişimlerini kolaylaştırmak, halklar arası etkileşimi sürdürmek ve iki ülkenin halk desteğini iyileştirmek üzere somut adımlar atma çağrısı yaptı. Wang, Taiwan, Xizang (Tibet), Xinjiang ve Hong Kong ile ilgili meselelerin, Çin'in içişlerine ait konular olduğunu ve hiçbir dış müdahaleyi kabul etmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kanada, İlişkilerin Normalleşmesini Desteklemeli - Son Dakika

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