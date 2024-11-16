Çin ve Kanada İlişkilerinde İyileşme Umutları - Son Dakika
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Çin ve Kanada İlişkilerinde İyileşme Umutları

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanada ile ilişkilerin geliştirilmesi için iletişim ve işbirliği çağrısı yaptı.

16.11.2024 16:51
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LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile Peru'nun başkenti Lima'da bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, cuma günü gerçekleşen görüşmede Joly'nin Çin'e yaptığı son ziyaret sırasında iki tarafın Çin-Kanada ilişkilerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu, yeni ilerlemeler kaydettiğini ve olumlu sinyaller verdiğini söyledi.

Ancak ikili ilişkilerin gelişiminde hala zaman zaman aksaklıklar yaşandığına işaret eden Wang, iki tarafın iletişimi sürdürmesi, farklılıkları uygun şekilde ele alması ve sürekli gelişme ivmesini koruması gerektiğini ifade etti.

Wang, Çin ve Kanada'nın farklı siyasi sistemlere sahip olduğunu, bunun kendi halkları tarafından yapılan bir seçim olduğunu ve birbirlerinin tarihi ve kültürüne dayandığını söyledi. Her iki ülkenin karşılıklı saygı ilkesine bağlı kalması ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için çalışması gerektiğini söyleyen Wang, iki ülkenin kapsamlı ortak çıkarları paylaştığını ve aralarında temel çıkar çatışması bulunmadığını vurguladı.

Wang, iki ülke arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve farklılıkları azaltmak amacıyla Kanada'nın ortak bir noktada buluşmak için Çin ile işbirliği yapması, Çin'in kalkınmasını objektif ve rasyonel şekilde görmesi, ayrıca ikili ilişkilerin gelişmesine ve iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin artmasına yardımcı olacak daha fazla adım atması temennisinde bulundu.

Kanada'nın Çin yapımı elektrikli araçlara yüksek gümrük vergisi uygulamasının serbest ticaret ruhunu ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlıklı şekilde gelişmesine yardımcı olmadığını belirten Wang, Kanada'nın Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ciddiyetle uyması ve Çin ürünlerine yönelik ayrımcı kısıtlamaları kaldırması gerektiğini ifade etti.

Taiwan sorununun Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili olduğunu söyleyen Wang, tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun evrensel mutabakatı ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu ve buna karşı gelinemeyeceğini belirtti.

Wang, Kanada'nın Taiwan sorununa ilişkin ülkesinin hassasiyetini tam olarak anlayıp tek Çin ilkesine ciddiyetle bağlı kalacağını umduğunu ifade etti.

Joly ise Çin'e yaptığı ziyaretin ikili ilişkilerin yeniden doğru yola girmesine yardımcı olacak doğru bir adım olduğunu söyledi. İki ülkenin doğrudan uçuşların arttırılması ve diğer konularda olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirten Joly, bunun da iki halkın refahını arttırdığına işaret etti.

Tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve Kanada-Çin ilişkilerinin geliştirilmesini kararlı şekilde destekleyeceklerini belirten Joly, Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, farklılıkları uygun şekilde ele almaya, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği gibi çok taraflı mekanizmalarda yakın işbirliği yapmaya ve küresel sorunları çözmek için birlikte daha fazla çaba göstermeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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