Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Chengdu'da Görüştü

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CHENGDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, ikili tatbiki işbirliğinden elde edilen yeni sonuçların ikili işbirliğinin büyük potansiyelini tam olarak gösterdiğini söyledi.

Wang, iki tarafı, karşılıklı saygı ve destek geleneğini ileriye taşımaya, stratejik karşılıklı güveni derinleştirmeye, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini artırmaya ve yeni dönemde Çin-Kırgızistan kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya çağırdı.

Kulubayev ise Çin ile bir sonraki üst düzey temas için hazırlık yapmak, üst düzey stratejik diyalog mekanizması kurmak ve çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Kulubayev, 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Chengdu'da bulunuyor.