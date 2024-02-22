Çin ve Kongo, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Çin ve Kongo, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı

Çin ve Kongo, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı teşvik etmek üzere Sassou ile birlikte çalışma sözü verdi ve iki ülkenin 60 yıldır süregelen samimi işbirliği ve karşılıklı kalkınma üzerine vurgu yaptı. Xi, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası kabul ederek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ve işbirliği ortaklığını sürekli zenginleştirmek ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Afrika toplumu inşa etmek üzere çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

22.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:57
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BEİJİNG, 22 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle Perşembe günü birbirlerine kutlama mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı teşvik etmek üzere Sassou ile birlikte çalışma sözü verdi.

Xi, Çin ile Kongo arasındaki dostluğun zamana meydan okuduğunu belirtti.

Uluslararası ortamdaki değişikliklere rağmen iki ülkenin 60 yıldır daima samimi işbirliği içinde olduğunu ve karşılıklı olarak kalkındığını belirten Xi, tarafların bu süre zarfında siyasi açıdan birbirine güvenen iyi dostlar ve kazan-kazan anlayışına dayalı ekonomik işbirliğinde iyi ortaklar haline geldiğini ifade etti.

Xi, son yıllarda iki ülke arasındaki yoğun etkileşim, sürekli derinleşen karşılıklı siyasi güven ve tatbiki işbirliğindeki devamlı ilerlemenin her iki halka somut faydalar getirdiğini ve bunun da Çin ile Afrika arasındaki dostane işbirliği ruhunun canlı bir yansıması olduğunu vurguladı.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük değer verdiğini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası kabul ederek iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ve işbirliği ortaklığını sürekli zenginleştirmek ve ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin-Afrika toplumu inşa etmek üzere Cumhurbaşkanı Sassou ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Kongo, diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika

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