Çin ve Laos, Myanmar sorununu ele aldı - Son Dakika
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Çin ve Laos, Myanmar sorununu ele aldı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Tayland'daki görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra Myanmar'daki sorununu da ele aldı.

16.08.2024 12:16
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Tayland'daki görüşmelerinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra Myanmar'daki sorununu da ele aldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakan Vang, Lancang- Mekong Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gittiği Tayland'ın Chiang Mai kentinde Laoslu mevkidaşı Saleumxay ile bir araya geldi.

Vang görüşmede, Myanmar'ın, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) önemli bir üyesi olduğunu vurgulayarak Çin'in, "Myanmar'daki siyasi uzlaşmanın sağlanması ve ülkedeki iç istikranın korunması" için ASEAN'ın çabalarını desteklediğini belirtti.

ASEAN'ın, Myanmar ile iletişim ve temasını geliştirmesini memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Vang, ASEAN'ın birliği ve bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacak Myanmar'daki "demokratik geçiş süreci" için önemli olduğuna dikkati çekti.

Saleumxay da Myanmar barış görüşmelerinde rolü için Çin'in "yapıcı çabalarını takdir ettiklerini" söyleyerek "Laos, Myanmar'ın istikrarının desteklenmesi için Çin ile koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeyi arzuluyor." dedi.

İki bakan, Çin ile Laos arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilme niyetlerini dillendirirken "bölgesel barış, refah ve istikrarın tesisi ile ortak geleceğe sahip bir topluluğun inşası" için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Laos, Myanmar sorununu ele aldı - Son Dakika

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