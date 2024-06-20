Çin ve Malezya, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutladı

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KUALA LUMPUR, 20 Haziran (Xinhua) -- Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Çin ile Malezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü anısına ve Çin-Malezya Dostluk Yılı adına düzenlenecek resepsiyon öncesinde birbirlerine hediye sunan Çin Başbakanı Li Qiang ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 19 Haziran 2024.

Li, Çarşamba günü İbrahim ile birlikte katıldığı resepsiyonda açılış konuşması yaptı. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)