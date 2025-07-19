Çin ve Moritanya'nın 60 Yıllık İlişkisi Kutlandı - Son Dakika
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Çin ve Moritanya'nın 60 Yıllık İlişkisi Kutlandı

19.07.2025 15:12
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Çin ve Moritanya dışişleri bakanları, diplomatik ilişkilerin 60. yılını kutladı ve işbirliğini vurguladı.

Çin ve Moritanya dışişleri bakanları diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutladı

Çin ve Moritanya dışişleri bakanları diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutladı

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Merzuk, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cumartesi günü gönderdiği mesajında Çin ile Moritanya arasında köklü bir dostluğun bulunduğunu vurgulayarak, son 60 yılda ikili ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliği ve etkileşimin giderek derinleştiğini ifade etti.

Wang, son yıllarda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani'nin birçok kez bir araya geldiğini ve birlikte geçtiğimi yıl iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulduğunu duyurarak ikili ilişkilerin gelişime yeni bir yön verdiklerini söyledi.

Wang, iki liderin vardığı önemli mutabakatı tam olarak uygulamak, iki dışişleri bakanlığı arasındaki iletişim ve koordinasyonu daha da güçlendirmek ve Çin ile Moritanya arasındaki stratejik ortaklığı ilerletmek üzere Merzuk ile çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Merzuk ise tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam edeceklerini belirterek, iki tarafın, iki dost devlet başkanının rehberliğinde daha yakın bir Moritanya-Çin stratejik ortaklığı için yeni ufuklar açmak üzere yakın işbirliği içinde çalışacağına ve bu işbirliğinin her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Moritanya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Moritanya'nın 60 Yıllık İlişkisi Kutlandı - Son Dakika

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