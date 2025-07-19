Çin ve Moritanya'nın Diplomatik İlişkileri 60 Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Moritanya'nın Diplomatik İlişkileri 60 Yaşında

19.07.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi Jinping ve Gazvani, 60 yıllık dostluğu kutladı, stratejik ortaklığı güçlendirme vurgusu yaptı.

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Gazvani, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü vesilesiyle birbirine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cumartesi günü gönderdiği mesajında son 60 yılda, uluslararası ortamdaki değişikliklere rağmen iki tarafın her zaman birbirlerine saygı duyduğunu ve birbirlerini eşit olarak gördüğünü ve gelişmekte olan ülkeler arasında karşılıklı destek ve kazan-kazan işbirliği için bir model oluşturduğunu söyledi.

Xi, son yıllarda Çin-Moritanya ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini, siyasi olarak karşılıklı güvenin arttığını ve çeşitli alanlarda verimli alışveriş ve işbirliğinin sağlandığını belirtti.

Xi, geçen yıl Çin- Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi sırasında Gazvani ile bir araya geldiğini ve burada önemli mutabakatlara vardıklarını ve birlikte Çin-Moritanya ilişkilerinin stratejik ortaklığa yükseltildiğini duyurarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını hatırlattı.

Xi, Çin-Moritanya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ederek geleneksel dostluğu sürdürmek, karşılıklı güven ve işbirliğini derinleştirmek ve Çin-Moritanya stratejik ortaklığının gelişimi için ortaklaşa yeni bir gelecek açmak ve böylece iki halk için daha fazla fayda sağlamak üzere Gazvani ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Gazvani ise son 60 yılda ülkesinin Çin ile her düzeyde yakın işbirliği ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek içeren sağlam bir dostluk geliştirdiğini söyledi.

Geçen eylül ayında düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde, Xi ile birlikte ikili ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükselterek örnek niteliğinde bir adım attıklarını belirten Gazvani, bu adımın ikili ilişkilerin derinleşmesinin bir yansıması olduğunu ve iki ülkenin dost halklarına fayda sağlayacağını ve dünya çapında insanların güvenliği, refahı ve esenliğini teşvik etmeye yardımcı olacağını söyledi.

Aynı gün Çin Başbakanı Li Qiang ve Moritanyalı mevkidaşı Muhtar Veled Ecey de birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Li mesajında Moritanya tarafıyla ikili ilişkilerin 60. yıldönümünü, Xi ile Gazvani arasında varılan önemli mutabakatları tam olarak uygulamak ve ikili stratejik ortaklığın içeriğini sürekli olarak zenginleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirmek üzere ortak çaba göstermek istediklerini söyledi.

Ecey ise Moritanya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve iki liderin bilge rehberliği altında Çin ile işbirliği yaparak ikili stratejik ortaklığı güçlendirmeye ve her iki ülkenin kalkınmasına hizmet etmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Diplomasi, Moritanya, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Moritanya'nın Diplomatik İlişkileri 60 Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı
Manavgat’ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar Manavgat'ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar
Ekrem İmamoğlu’na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi Ekrem İmamoğlu'na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç’tan mahkemede pes dedirten talep Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe’nin Fayed’den istediği bonservis belli oldu 1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu

15:07
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen 93 yaşında hayatını kaybetti
14:51
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
14:50
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
18:36
Galatasaray’da 4 ayrılık hazırlığı birden
Galatasaray'da 4 ayrılık hazırlığı birden
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
17:54
Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti
Şezlong yeri kavgasında güvenlik görevlisi baltalı saldırıda hayatını kaybetti
17:40
Sözün bittiği yer Netanyahu’nun son vahşeti
Sözün bittiği yer! Netanyahu'nun son vahşeti
17:32
Aralarında ünlü market patronu da var FETÖ’nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama
17:28
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP’li Güngör Geçer oldu
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, CHP'li Güngör Geçer oldu
17:25
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu Kupa ve madalyaları kayıp
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp
17:08
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 15:12:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve Moritanya'nın Diplomatik İlişkileri 60 Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.