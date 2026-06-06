Çin ve Myanmar'dan Stratejik İşbirliği Mesajı - Son Dakika
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Çin ve Myanmar'dan Stratejik İşbirliği Mesajı

06.06.2026 00:01
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Myanmar ile siyasi güveni güçlendiren görüşmeler yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Myanmarlı mevkidaşı Tin Maung Swe ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Pekin'deki görüşmede, Myanmar'da yeni kurulan hükümetle karşılıklı siyasi güveni güçlendirmek ve stratejik işbirliğini derinleştirmek istedikleri mesajını verdi.

Çin'in ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı olduğunu vurgulayan Vang, Myanmar halkının tercihlerine saygı duyduklarını, Myanmar'ın kendi ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunu izlemesini, iç barışı ve uzlaşısını sağlamasını, ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumasını desteklediğini belirtti.

Vang, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin ortak inşası kapsamında Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru'ndaki kilit projelerin istikrarlı şekilde sürdürülmesi, ticaret, yatırımlar, deprem sonrası yeniden yapılanma ve geçim projeleri gibi alanların yanı sıra sınır aşan suçlarla mücadelede işbirliği ve sınır güvenliği konularında Myanmar'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına uzun vadeli desteği için Çin'e teşekkür eden Myanmarlı Bakan Swe de yeni hükümetin iç barışı ilerletmeye ve kalkınmada istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu, Çin'in bu konularda yapıcı rol oynamasını umduklarını kaydetti.

Myanmar'daki askeri darbenin ardından kurulan cunta yönetiminin 2022'de Çin'e büyükelçi olarak atadığı Tin Maung Swe, 2025-2026 genel seçimlerinin ardından kurulan hükümette Dışişleri Bakanlığına getirilmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep olmuştu.

28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA

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