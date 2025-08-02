Çin ve Nepal Diplomatik İlişkilerinin 70. Yılı

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Nepal Dışişleri Bakanı Arzu Rana Deuba, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine kutlama mesajları gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki ülke arasındaki geleneksel dostluğun uzun bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, "Çin ve Nepal diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 70 yıl boyunca 'Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ne bağlı kalmış, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliği gerçekleştirmiş, uluslararası ve bölgesel meselelerde birbirlerini anlayıp destek olmuştur" ifadelerini kullandı.

Wang, yıldönümünü bir fırsat olarak değerlendirerek, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatları hayata geçirmek ve kalkınma ve refah için ebedi dostane ilişkileri içeren stratejik işbirliği ortaklığını derinleştirmek üzere Arzu Rana Deuba ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Deuba ise Nepal-Çin ilişkilerinin samimi ve dostane olduğunu ve zamana meydan okuduğunu belirtti. Ülkesinin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Deuba, Çin'in Nepal'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sağladığı desteğe büyük önem verdiklerini ve ülkesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına sağladığı uzun vadeli yardımları takdir ettiklerini söyledi.

Deuba, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıldönümü vesilesiyle ikili ilişkileri daha da derinleştirmek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek üzere Wang ile yakın işbirliğini sürdürmeyi beklediğini de dile getirdi.