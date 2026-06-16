Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor
16.06.2026 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Nepal ile dostane ilişkileri ve işbirliği vurguladı.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Nepal ile ilişkilere her zaman büyük önem verdiğini belirterek, tüm Nepal halkına yönelik dostane bir politika izlediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in Nepal'i ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarında ve kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu arayışında her zaman olduğu gibi desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Wang, Çin'in Nepal ile birlikte yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye, elektrik şebekeleri, karayolları, sınır kapıları ve havacılık alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye ve Nepal'in denize kıyısı olmayan bir ülkeden karayla bağlantılı bir ülkeye dönüşümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafa da çeşitli işbirliği platformları ve mekanizmalardan tam olarak yararlanma, tatbiki işbirliğini derinleştirme ve kültürel etkileşimi teşvik etme çağrısında bulundu.

Çinli şirketleri Nepal'de yatırım yapmaya ve ticari faaliyetlerde bulunmaya teşvik ettiklerini belirten Wang, Nepal'den de daha adil ve şeffaf bir iş ortamı sunmasını beklediklerini vurguladı.

Khanal ise Çin'in Nepal'in ulusal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine uzun süredir verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Çin'in Nepal'e her zaman eşit muamele ettiğini ve ülkesinin egemenliği ile bağımsızlığına saygı gösterdiğini ifade etti.

Nepal'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ve Çin'in tam yeniden birleşmeyi gerçekleştirme çabalarını desteklediğini ifade eden Khanal, hiçbir gücün Nepal topraklarını Çin'in çıkarlarına zarar vermek amacıyla kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çin'in kalkınmasının Nepal için fırsatlar sunduğunu belirten Khanal, Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Çinli şirketlere adil, hukuka dayalı ve dostane bir iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Khanal ayrıca, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesi vizyonunu ve Çin'in ortaya koyduğu küresel inisiyatifleri tam olarak desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur’dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu
2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran’da sınava girecek 2026-YKS: 2.4 milyon aday 20-21 Haziran'da sınava girecek
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir
Evden 800 bin TL’lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı Evden 800 bin TL'lik pırlanta hırsızlığında temizlikçiye gözaltı
Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları Sınav Döneminde Doğru Beslenme İpuçları
Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü Evinin balkonundayken düğünde açılan ateşte göğsünden vurulan kadın öldü
“Sesim Yok“ dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı "Sesim Yok" dedi, maça gitti: Rod Stewart’ın Dünya Kupası kaçamağı hayranlarını kızdırdı
Bakan Kurum “Bugün başladı“ dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu Bakan Kurum "Bugün başladı" dedi, sandalyesini alan bankanın önüne koştu
Okan Buruk’tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin Okan Buruk'tan ayrılık izni: Çok istiyorsan gidebilirsin
Trump’a verip veriştiren ünlü aktör, kalabalığa küfürlü slogan attırdı Trump'a verip veriştiren ünlü aktör, kalabalığa küfürlü slogan attırdı
Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı Eski yönetim şikayetçi olmuştu, Kılıçdaroğlu genel merkezde ağırladı
Mauro Icardi, Dursun Özbek’i küplere bindirdi Bakın ne istemiş Mauro Icardi, Dursun Özbek'i küplere bindirdi! Bakın ne istemiş

14:41
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:36
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
14:20
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
13:50
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
13:49
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim
13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:33
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 14:49:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.