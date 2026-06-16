Çin ve Nepal İlişkileri Güçleniyor

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Nepal ile ilişkilere her zaman büyük önem verdiğini belirterek, tüm Nepal halkına yönelik dostane bir politika izlediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile bir araya geldi.

Wang, Çin'in Nepal'i ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarında ve kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu arayışında her zaman olduğu gibi desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

Wang, Çin'in Nepal ile birlikte yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini ilerletmeye, elektrik şebekeleri, karayolları, sınır kapıları ve havacılık alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye ve Nepal'in denize kıyısı olmayan bir ülkeden karayla bağlantılı bir ülkeye dönüşümüne katkıda bulunmaya hazır olduğunu söyledi.

Wang, iki tarafa da çeşitli işbirliği platformları ve mekanizmalardan tam olarak yararlanma, tatbiki işbirliğini derinleştirme ve kültürel etkileşimi teşvik etme çağrısında bulundu.

Çinli şirketleri Nepal'de yatırım yapmaya ve ticari faaliyetlerde bulunmaya teşvik ettiklerini belirten Wang, Nepal'den de daha adil ve şeffaf bir iş ortamı sunmasını beklediklerini vurguladı.

Khanal ise Çin'in Nepal'in ulusal kalkınmasına ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesine uzun süredir verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Çin'in Nepal'e her zaman eşit muamele ettiğini ve ülkesinin egemenliği ile bağımsızlığına saygı gösterdiğini ifade etti.

Nepal'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürdüğünü ve Çin'in tam yeniden birleşmeyi gerçekleştirme çabalarını desteklediğini ifade eden Khanal, hiçbir gücün Nepal topraklarını Çin'in çıkarlarına zarar vermek amacıyla kullanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Çin'in kalkınmasının Nepal için fırsatlar sunduğunu belirten Khanal, Çin yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını ve Çinli şirketlere adil, hukuka dayalı ve dostane bir iş ortamı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Khanal ayrıca, insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesi vizyonunu ve Çin'in ortaya koyduğu küresel inisiyatifleri tam olarak desteklediklerini ifade etti.