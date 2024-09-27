Çin ve Nepal Ortak Askeri Eğitim Düzenliyor

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nde, Çin ve Nepal ordularının ortaklaşa yürüttüğü askeri eğitimin konuları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Zhang, Perşembe günü basın mensuplarının sorusu üzerine, bu yılki ortak eğitimin kentsel alanlarda terörle mücadeleye odaklandığını ve çok boyutlu arama, hedefli engelleme, gizli yaklaşma ve silahlı kurtarma gibi konuları içerdiğini söyledi.

Sözcü, dördüncüsü düzenlenen ortak eğitim kapsamında spor müsabakaları, kültürel performanslar ve kültürel etkileşim faaliyetlerinin de yer aldığını belirtti.

Zhang, Çin'in karşılıklı askeri güven ve etkileşimleri derinleştirmek, tatbiki işbirliğini güçlendirmek ve yeni dönemde daha yakın bir Çin-Nepal ortak gelecek topluluğu inşa etmek için Nepal ile birlikte çalışacağını söyledi.