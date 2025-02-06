Çin ve Pakistan Arasında Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Pakistan Arasında Stratejik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Pakistan Arasında Stratejik İşbirliği Vurgusu

Xi Jinping ve Asıf Ali Zerdari, ekonomik işbirliğini güçlendirmek için görüşme gerçekleştirdi.

06.02.2025 14:21
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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Beijing'de bulunan Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü.

Xi, çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin ve Pakistan'ın her koşulda geçerli stratejik işbirliği ortakları olduğuna işaret ederek, dostluklarının sarsılmaz olduğunu söyledi.

Pakistan ile olan ilişkilerini her zaman stratejik bakış açısından değerlendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı, Pakistan'a yönelik dostane politikalarında yüksek düzeyde istikrar ve sürekliliği koruduklarını vurguladı. Xi, Pakistan'ı her zaman olduğu gibi egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü korumada, terörle mücadelede ve ulusal koşullarına uygun kalkınma yolu izlemede kararlılıkla destekleyeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Xi, Pakistan'ın ülkede bulunan Çinli personel, projeler ve kurumlara yönelik güvenlik önlemlerini yoğunlaştırması ve terörle mücadele ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Xi, "Çin, Pakistan'ın üç küresel inisiyatife verdiği aktif destek ile bu kapsamdaki işbirliğine katılımını takdirle karşılamakta ve Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi'ne bağlı kalmak, tek taraflılığa ve hegemonyacı uygulamalara direnmek, çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumak üzere Pakistan ile birlikte çalışmaya hazırdır" dedi.

Zerdari ise Pakistan'ın uluslararası konjonktür nasıl değişirse değişsin kararlılıkla Çin'in yanında duracağını söyledi. Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik sağladığı özverili yardımlar için Çin'e teşekkür eden Zerdari, Çin'in başarılı deneyimlerinden ders çıkarmaya ve sanayileşme ve modernleşmeyi gerçekleştirmek üzere Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun yüksek kaliteli gelişimini ve çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmeye istekli olduklarını söyledi.

Zerdari, Pakistan'ın çok taraflılığı desteklemek, serbest ticareti korumak ve Pakistan ile Çin'in yanı sıra çok sayıda gelişmekte olan ülkenin de ortak çıkarlarını desteklemek üzere Çin ile yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

İki cumhurbaşkanı, görüşmenin ardından Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, bilim ve teknoloji, ticaret ve radyo ve televizyon alanlarındaki bir dizi ikili işbirliği anlaşmasının imza törenine nezaret etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Pakistan Arasında Stratejik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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