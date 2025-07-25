Çin ve Pakistan'dan Güçlü İlişki Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Pakistan'dan Güçlü İlişki Vurgusu

25.07.2025 10:58
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ordusunun iki ülke ilişkilerine katkısını vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Seyyid Asım Munir ile görüşmesinde, Pakistan ordusunun ikili ilişkilere katkılarının devam etmesini umduğunu belirtti.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang, ülkesini ziyaret eden Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir ile ikili ilişkileri ele aldı.

Vang, Pakistan ordusunun, iki ülkenin dostluğunun "sarsılmaz bir destekçisi" olduğunu ifade ederek Pakistan ordusunun ikili ilişkilere katkılarının devam etmesini umduğunu vurguladı.

Çin ve Pakistan'ın birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine "sarsılmaz karşılıklı destek verdiklerini" kaydeden Vang, ülkesinin "her koşulda stratejik işbirliğini daha da derinleştirerek" iki halka daha fazla fayda sağlamak ve bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunmak için Pakistan ile çalışmaya hazır olduğunu aktardı.

Vang, "Çin, Pakistan'ın terörizmin her türlüsüyle mücadele konusundaki kararlı çabalarını destekliyor ve Pakistan ordusunun Pakistan'daki Çinli personel, proje ve kurumların güvenliğini sağlamak için elinden gelen tüm çabayı göstermeye devam etmesini umuyor." dedi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir de Çin ile dostane işbirliği geliştirmenin tüm Pakistan toplumunun ortak görüşü olduğunun altını çizerek Çin'in Pakistan'ın sosyo-ekonomik kalkınmasına uzun süredir verdiği desteği içtenlikle takdir ettiklerini belirtti.

Munir, iki ülke arasındaki terörle mücadele işbirliğini etkin bir şekilde güçlendirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Pakistan'dan Güçlü İlişki Vurgusu - Son Dakika

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