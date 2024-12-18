Çin ve Peru Arasında Yeni Deniz Rotası

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SHANGHAİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin COSCO Denizcilik Nakliye Şirketi tarafından işletilen "Xin Shanghai" adlı geminin Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Yangshan Limanı'na yaklaştığı görülüyor, 18 Aralık 2024.

"Xin Shanghai", 23 günlük bir yolculuğun ardından Peru'nun Chancay Limanı'ndan çarşamba günü öğleden sonra Shanghai'ın Yangshan Limanı'na vararak iki liman arasındaki ilk resmi seferi gerçekleştirdi.

Bu yolculukla, Shanghai ve Chancay Limanı arasındaki ilk çift yönlü deniz nakliye rotası açılmış oldu. Nakliye rotası, Çin ve Peru arasında Kuşak ve Yol işbirliği kapsamında başlatılan en önemli proje olma özelliğini taşıyor.(Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)