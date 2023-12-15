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Çin ve Rus bombardıman uçakları Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin ve Rus bombardıman uçakları Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdi

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus bombardıman uçaklarının Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi üzerinde ortak uçuş yaptı. Uçaklar, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyretti ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin önleme uçuşu için havalandı. Japonya ulusal hava sahası ihlal edilmedi, ancak Japonya hükümeti derin endişelerini Pekin ve Moskova'ya iletti.

Çin ve Rus bombardıman uçakları Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdi
15.12.2023 - 03:15,
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Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus bombardıman uçaklarının, Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak uçuş yaptı.

Açıklamada, uçakların, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi.

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, Japonya ulusal hava sahasını ihlal etmediği aktarıldı.

Japonya hükümetinin, "ortak uçuşa yönelik taşıdığı derin endişelerin", Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla iletildiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansı, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı.

Kaynak: AA
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