Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatına Başladı

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GUANGZHOU, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmaları Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki bir askeri limanda "2024 Ortak Deniz Tatbikatı" kod adlı ortak tatbikata başladı.

Çin donanmasının tatbikat genel direktörü, açılış töreninde yaptığı konuşmada iki donanma arasında ortak donanma tatbikatları ve eğitimler mekanizmasının yanı sıra denizde ortak askeri operasyonlar yürütme kabiliyetinin de gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Rus tarafının genel direktörü ise denizde bu tür ortak askeri tatbikatlar yürütmenin, iki donanmanın işbirliğini ve uzmanlık seviyelerini artırabileceğini, ayrıca denizde ve bölgede güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Donanma kuvvetleri, törenin ardından harita üzerinde askeri simülasyon ve taktik koordinasyon tatbikatları gerçekleştirdi.

Tatbikat; birliklerin toplanması, limanda planlama ve deniz tatbikatları olarak üç aşamaya ayrılıyor.