Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatına Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatına Başladı

Çin ve Rus donanmaları, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bir askeri limanda gerçekleştirilen '2024 Ortak Deniz Tatbikatı' adlı ortak tatbikata başladı. Tatbikatta, iki donanma arasında ortak donanma tatbikatları ve eğitimler mekanizması ile denizde ortak askeri operasyonlar yürütme kabiliyeti geliştirilmeye devam ediyor.

15.07.2024 09:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GUANGZHOU, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rus donanmaları Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentindeki bir askeri limanda "2024 Ortak Deniz Tatbikatı" kod adlı ortak tatbikata başladı.

Çin donanmasının tatbikat genel direktörü, açılış töreninde yaptığı konuşmada iki donanma arasında ortak donanma tatbikatları ve eğitimler mekanizmasının yanı sıra denizde ortak askeri operasyonlar yürütme kabiliyetinin de gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Rus tarafının genel direktörü ise denizde bu tür ortak askeri tatbikatlar yürütmenin, iki donanmanın işbirliğini ve uzmanlık seviyelerini artırabileceğini, ayrıca denizde ve bölgede güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Donanma kuvvetleri, törenin ardından harita üzerinde askeri simülasyon ve taktik koordinasyon tatbikatları gerçekleştirdi.

Tatbikat; birliklerin toplanması, limanda planlama ve deniz tatbikatları olarak üç aşamaya ayrılıyor.

Kaynak: Xinhua

Guangdong, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatına Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail’in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor Ankara ile Şam arasındaki normalleşme adımları İsrail'in uykularını kaçırdı: Karşı cephe güçleniyor
10:10 Bursa’da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti Bursa'da Kupa Finali İzleyicisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
10:06 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
09:16 Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu Trump suikast girişimi sonrası ilk röportajını verdi: Ölmüş olmam gerekiyordu
08:08 Türkiye’nin en karanlık ve uzun gecesi 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti Türkiye'nin en karanlık ve uzun gecesi! 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
10:56 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş’in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi
10:49 Maça devam edemedi İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi’nin ayağının son hali Maça devam edemedi! İşte Copa America finalinde sakatlanan Messi'nin ayağının son hali
10:39 Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
09:56 Laneti devam ediyor Harry Kane yine kupa kazanamadı Laneti devam ediyor! Harry Kane yine kupa kazanamadı
09:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajı dijital gösterim ekranında yayımlandı
09:35 Yılmaz Morgül’den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun Yılmaz Morgül'den sokak köpeklerinin uyutulmasına tepki: Beni de uyutun
09:35 Hepsi aynı noktaya dikkat çekti Süper Lig’in devlerinden 15 Temmuz mesajı Hepsi aynı noktaya dikkat çekti! Süper Lig'in devlerinden 15 Temmuz mesajı
09:21 Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 11:21:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Rus Donanmaları Ortak Deniz Tatbikatına Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement