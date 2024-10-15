Çin ve Rusya Arası 75. Yıl İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Zhang Youxia başkent Beijing'de Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir araya geldi.

Zhang, Salı günü gerçekleşen görüşmede içinde bulunduğumuz yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, kalıcı iyi komşuluk ilişkileri, derin stratejik güven ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği üzerine inşa edilen ikili ilişkileri daha fazla güçlendirip geliştirmek üzere Rusya'yla çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Zhang, iki ülkeye üst düzey etkileşimi sürdürme, askeri ilişkileri artırıp genişletme, ülkelerinin karşılıklı egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını koruma ve uluslararası ve bölgesel barış ve istikrarı korumak üzere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Belousov ise çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini güçlendirmeye devam etmek ve yeni dönemde Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığını derinleştirmek üzere Çin'le işbirliği yapacaklarını söyledi.

Çin Savunma Bakanı Dong Jun da aynı gün Belousov ile görüşme gerçekleştirdi.