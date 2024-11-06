Çin ve Rusya'dan Ortak Mikro Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
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Çin ve Rusya'dan Ortak Mikro Uydu Fırlatıldı

Çin ve Rusya'nın ortak geliştirdiği CubeSat mikro uydusu, Blagoveshchensk'ten başarıyla fırlatıldı.

06.11.2024 15:31
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HARBİN, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Rusya üniversiteleri tarafından ortaklaşa geliştirilen ve türünün ilk örneği olan bir mikro uydu, salı sabahı Rusya'nın Blagoveshchensk kentinden başarıyla fırlatıldı.

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Harbin Teknoloji Enstitüsü'ne göre, yaklaşık 15,7 kilogram ağırlığındaki minyatür uydu CubeSat, mikro-nano uydu teknolojisinin doğrulanması, amatör radyo teknolojisi deneyleri ve uzay bilimi eğitimi için kullanılacak.

Söz konusu mikro uydu projesi, her iki ülkenin yüksek öğrenim kaynaklarını entegre etmeyi ve gençler arasındaki kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Projeye aralarında Harbin Teknoloji Enstitüsü, Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi, Amur Devlet Üniversitesi ve Bauman Moskova Devlet Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu Çin ve Rusya'dan üniversiteler katıldı.

Harbin Teknoloji Enstitüsü Uluslararası İşbirliği Departmanı Müdür Yardımcısı Cao Jian, uydunun her iki ülkeden öğrenciler tarafından geliştirildiğini söyledi. Enstitünün öğrenci kulübünden bir ekip tarafından yönetilen projeye yaklaşık 50 öğrenci katılırken, bu öğrencilerin yüzde 60'ı projeye dahil olduklarında lisans öğrencisiydi.

Enstitünün Astronotik Okulu doktora öğrencilerinden, deney ekibi üyesi Zhang Jiyao, "Üniversite bize hem deneyimli fakülte danışmanları, deney tesisleri ve geliştirme fonu sağladı hem de teknik yönetim ve proje yönetimi alanlarında bizi özgür bıraktı" dedi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Eğitim, Rusya, Uzay, Son Dakika

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