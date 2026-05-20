Çin ve Rusya Eğitim Yılları Programını Başlattı
20.05.2026 17:38
Xi Jinping ve Vladimir Putin, eğitim işbirliğini güçlendirecek programın açılışında bir araya geldi.

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Beijing'de Çin-Rusya Eğitim Yılları programının açılış törenine katıldı.

Xi, Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Çin-Rusya eğitim işbirliğinin yıllar içinde derinleşerek kayda değer sonuçlar verdiğini ve yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının anlamını zenginleştirdiğini söyledi.

Xi, iki tarafın, Çin-Rusya Eğitim Yılları programını bir fırsat bilip işbirliğine yönelik uzlaşı inşasını ileriye taşıması, işbirliği alanlarını genişletmesi ve işbirliği seviyesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Xi, iki ülkenin inovasyon hamlesi ve kalkınmasını kolaylaştırmak üzere yetenek yetiştirmedeki işbirliğinin derinleştirilmesi ve öncü bilimdeki zorluklarla birlikte mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

Xi, iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve bağların teşvik edilmesi amacıyla eğitim işbirliğinin potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak üzere medeniyetler arası karşılıklı öğrenme kavramının hayata geçirilmesi, eğitim yönetişiminde deneyim paylaşımının teşvik edilmesi ve geleneksel dostluğun sürdürülmesi gerektiğini de vurguladı.

Putin ise Rusya-Çin Eğitim Yılları programının başlatılmasının dönüm noktası niteliğinde bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Putin, eğitim işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla iki ülkenin daha genç nesilleri arasında karşılıklı anlayışı artırmak, Rusya-Çin dostluğu davasının nesilden nesile aktarılmasını sağlamak ve ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

