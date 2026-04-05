Çin ve Rusya, Orta Doğu için işbirliği yapacak

05.04.2026 19:22
Çin ve Rusya, Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için BMGK'de işbirliği yapma kararı aldı.

Çin ve Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin düşürülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) eş güdümü ve işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Orta Doğu'daki durumun kötüye gittiğini, çatışmanın giderek tırmandığını ifade eden Vang, Çin ve Rusya'nın, BMGK'nin daimi üyeleri olarak, adaleti ilke edinerek, objektif ve dengeli bir yaklaşımla uluslararası toplumdan daha geniş anlayış ve destek için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

Vang, dünyanın enerji ticareti açısından kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer sorununun temel çözümünün, acil ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.

Çinli Bakan, ülkesinin gerilimi düşürmek ve bölgesel barış ve istikrarın yanında küresel güvenliği sağlamak için Rusya ile BMGK'de işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönülmesi çağrısı

Rus Bakan Lavrov da Orta Doğu'da yükselen gerilimden endişeli olduklarını, devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin, askeri operasyonların derhal sonlandırılması ve çatışmanın, sorunun kökenine yönelik siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönülmesi gerektiğini düşündüklerini aktardı.

BMGK'nin yapıcı olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Lavrov, ateşkesi ve gerilimi düşürmeyi savunmak üzere Çin ile iletişimi ve eşgüdümü sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Hürmüz Boğazı'ndaki durum

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken, İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

İran, saldırılara katılmayan bazı ülkelerin gemilerine koordinasyon şartı ile Hürmüz Boğazı'ndan geçiş izni vermişti.

Ayrıca İran, Irak'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

İran basını ise Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 10 geminin geçiş yaptığını belirtmişti.

Kaynak: AA

