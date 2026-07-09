Çin ve Rusya Ortak Deniz Tatbikatı Yapıyor

KAİFENG DESTROYERİNİN GÜVERTESİ, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmalarına ait gemiler, perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kenti yakınlarında belirlenen bölgelerde gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı deniz tatbikatlarına başladı.

Söz konusu faaliyetler, pazartesi günü başlayan ve birliklerin intikali, liman merkezli planlama ve deniz operasyonları olmak üzere üç aşamadan oluşan "Ortak Deniz-2026" tatbikatının bir parçası.

Tatbikata katılan Çinli ve Rus personel, deniz aşaması öncesinde birbirlerinin donanma gemilerini ziyaret etmek de dahil olmak üzere karada bir dizi etkileşim etkinliği gerçekleştirdi.