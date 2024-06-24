Çin ve Rusya Parlamentoları Arasında İşbirliği Görüşmeleri Yapıldı

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MOSKOVA, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Peng Qinghua, Rusya Devlet Duması'nın daveti üzerine Rusya'yı ziyaret eden Çinli bir heyete liderlik etti.

Çarşamba gününden Pazar gününe kadar süren ziyaret sırasında Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev ile görüşen Peng, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Alexander Babakov ile birlikte Çin-Rusya parlamento işbirliği komitesi ortak çalışma grubunun ikinci toplantısına da başkanlık etti.

Bu yılın Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Peng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerinin üst düzey gelişimini sürdürdüğünü söyledi.

Peng iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliğinin, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının önemli bir parçasını teşkil ettiğini belirtti. Peng, her iki ülkenin yasama organlarının kendine özgü avantajlarını ve önemli rollerini tam anlamıyla devreye sokmak için ortak çalışma grubundan ve diğer mekanizma ve platformlardan tam olarak istifade etmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli pekiştirmek, işbirliği potansiyelinden yararlanmak ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimini teşvik etmek üzere Rusya ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Rus tarafı ise iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatın hayata geçirilmesini yol gösterici bir ilke olarak kabul etmeye, iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliği alanlarını daha da genişletmeye, Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyonunun derinleştirilmesine ve iki halk arasındaki dostluğun geliştirilmesine katkıda bulunmaya istekli olduklarını ifade etti.

Her iki tarafın ortak çalışma grubu üyeleri, iki ülkeyi de ilgilendiren kilit önemdeki konularda kanun yapımı hakkında görüş alışverişinde bulundu.