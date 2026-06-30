Çin ve Seyşeller 50. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Çin ve Seyşeller 50. Yılını Kutladı

Çin ve Seyşeller 50. Yılını Kutladı
30.06.2026 17:54
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Xi Jinping ve Patrick Herminie, 50 yıllık diplomatik ilişkileri kutlayarak işbirliğini vurguladı.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Seyşeller Cumhurbaşkanı Patrick Herminie, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla karşılıklı kutlama mesajları gönderdi.

Xi salı günü gönderdiği mesajında, geçen 50 yıl boyunca uluslararası konjonktürdeki değişikliklere rağmen iki ülkenin karşılıklı güveni tutarlılıkla koruduğunu, birbirini kararlılıkla desteklediğini ve aralarındaki sarsılmaz dostluğun sürdüğünü belirtti.

Xi, her iki tarafın da diplomatik ilişkilerin kurulmasında gözetilen amaca bağlı kalarak yan yana ilerledikleri sürece, Çin-Seyşeller ilişkilerinin daha da gelişeceğine ve ikili işbirliğinin daha parlak bir geleceğe kavuşacağına olan inancını dile getirdi.

Çin-Seyşeller ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, geleneksel dostluğu ileriye taşımak amacıyla diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirmek üzere Herminie ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Xi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha üst seviyelere taşımak ve her iki halka daha fazla fayda sağlamak amacıyla yüksek nitelikli Kuşak ve Yol işbirliği ile Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevelerinde karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınmayı teşvik etmek üzere Herminie ile ortak çaba gösterme taahhüdünde bulundu.

Herminie ise mesajında, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 50 yılda Seyşeller-Çin ilişkilerinin karşılıklı saygı, karşılıklı güven ve ortak kalkınma ilkeleri temelinde istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.

Herminie, Seyşeller için her zaman değerli bir ortak olan Çin'in, Seyşeller halkının refahını artırmak ve ülkenin ulusal kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere kapsamlı destek sağladığını hatırlattı.

Tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı olduklarını vurgulayan Herminie, ikili ilişkileri sürekli derinleştirmek üzere Kuşak ve Yol işbirliği ile Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevelerindeki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Seyşeller 50. Yılını Kutladı - Son Dakika

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