Çin ve Sırbistan, ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek için anlaştı

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BELGRAD, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşası konusunda bir ortak bildiri imzaladı. Çarşamba günü imzalanan bildiriyle Sırbistan, Çin ile birlikte bu tür bir topluluk inşa edecek ilk Avrupa ülkesi oldu.

Ortak bildiride iki ülke, Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirip yükseltme kararı aldı.

Sırbistan, 8 yıl önce Çin'in kapsamlı stratejik ortağı olan ilk Orta ve Doğu Avrupa ülkesi olmuştu.

Xi, Vucic ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bu, her iki tarafın yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Sırbistan topluluğu inşa etmek üzere yaptığı stratejik bir tercih. Amacı, iki halkın daha iyi bir yaşam arzusunu gerçekleştirmek. Temeli ve itici gücü ise iki halkın sarsılmaz desteğine ve geniş katılımına dayanıyor" dedi.