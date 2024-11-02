Çin ve Slovakya Arasında Stratejik Ortaklık

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BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Juraj Blanar ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleşen görüşmede Çin-Slovakya stratejik ortaklığının yeni doğrultusunun, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğine güçlü bir ivme kazandıracağını ve dünyaya olumlu sinyaller göndereceğini söyledi.

Slovakya'nın Çin'e yönelik dostane politikasını ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkesine olan bağlılığını takdir ettiklerini kaydeden Wang, Çin ve Slovakya'nın benzer fikirlere sahip olduğunu ve birbirlerinin temel çıkarlarını anlayıp bu çıkarlara saygı duyduklarını belirtti.

Slovakya ile ilişkilerini her zaman uzun vadeli ve stratejik bakış açısından görüp geliştirdiklerini belirten Wang, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve ikili ilişkilerin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimi için birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Blanar ise Slovakya'nın tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceğini ve stratejik ortaklığın kurulmasını, ikili ilişkilerin daha fazla geliştirilmesine yönelik yeni bir başlangıç noktası olarak değerlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Blanar, Slovakya'nın Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik önerdiği 6 maddelik mutabakatı tam olarak desteklediğini ve diyalog ve istişareler yoluyla barışın gerçekleştirilmesi için tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Taraflar, iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda hükümetler arası işbirliği mekanizmasının rolüne tam işlerlik kazandırma konusunda istekli olduklarını dile getirerek, Çin'in Slovakya vatandaşlarına yönelik 15 günlük vizesiz giriş politikasını, iki ülke arasındaki dostane etkileşimi derinleştirmek için bir fırsat olarak kullanma konusunda mutabakata vardı.

İki taraf, Çin-Avrupa ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Çin ve Avrupa'nın rakip değil, ortak olduğunu kaydeden Wang, Avrupa'nın Çin'e karşı nesnel ve rasyonel bir tutum geliştirmesi ve Çin-Avrupa ilişkilerinin istikrarlı ve sağlam gelişimi için ortaklaşa çalışması temennisini dile getirdi.