Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Slovenya ile İşbirliğini Artırmaya Söz Verdi

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BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi. Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede taraflar, çeşitli alanlarda işbirliğini artırma sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, 30 yılı aşkın bir süredir gelişmekte olan Çin-Slovenya ilişkilerinin istikrar ve olgunluğa ulaştığını söyledi.

Slovenya hükümetinin Çin'in temel çıkarlarına ilişkin anlayış ve desteğini ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlılığını takdir ettiklerini kaydeden Wang, Slovenya'nın ulusal bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Slovenya'nın kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesine saygı duyduklarını belirtti.

2024-2025 dönemi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olarak seçilen Slovenya'yı kutladıklarını ifade eden Wang, küresel yönetişimin daha adil ve hakkaniyetli bir doğrultuda gelişimini teşvik için BM Güvenlik Konseyi'nde ve diğer uluslararası kuruluşlarda Slovenya ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Fajon ise Çin'le ilişkilere büyük önem verdiklerini ve tek Çin politikasına sıkı şekilde bağlı olduklarını söyledi. Bu kez en büyük ekonomi ve ticaret heyetiyle Çin'e geldiklerini kaydeden Fajon, ekonomi, ticaret, turizm ve bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında tatbiki işbirliğini daha da derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Fajon, küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için BM ve diğer çok taraflı çerçeveler kapsamında Çin'le koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.