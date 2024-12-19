Çin ve Sri Lanka Kuşak ve Yol İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Sri Lanka Kuşak ve Yol İçin İşbirliği Yapıyor

Çin ve Sri Lanka liderleri, Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimi için ortak işbirliğini vurguladı.

19.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOLOMBO, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Sri Lanka'nın üst düzey yetkilileri Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ortaklaşa ilerletme konusunda istekli olduklarını söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Demokratik Ulusal İnşa Birliği Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Qin Boyong çarşamba günü Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, Salı günüyse Başbakan Harini Amarasuriya ile bir araya geldi.

Qin, Sri Lanka ile Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ve iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve samimi karşılıklı yardım ve kalıcı bir dostluğa dayalı stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Sri Lanka'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür eden Sri Lankalı liderler ise yeni hükümetin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet edeceğini ve Çin ile üst düzey görüş etkileşimi sürdürmeye, Kuşak ve Yol'u yüksek kalitede ortaklaşa inşa etmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Pazartesi ile Perşembe günleri arasında Sri Lanka'ya ziyarette bulunan Qin, Sri Lanka Parlamento Başkanı Jagath Wickramaratne ile de bir araya geldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Sri Lanka, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Sri Lanka Kuşak ve Yol İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Sri Lanka Kuşak ve Yol İçin İşbirliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.