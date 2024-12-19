Çin ve Sri Lanka Kuşak ve Yol İçin İşbirliği Yapıyor

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KOLOMBO, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Sri Lanka'nın üst düzey yetkilileri Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ortaklaşa ilerletme konusunda istekli olduklarını söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Çin Demokratik Ulusal İnşa Birliği Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Qin Boyong çarşamba günü Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, Salı günüyse Başbakan Harini Amarasuriya ile bir araya geldi.

Qin, Sri Lanka ile Kuşak ve Yol'un yüksek kaliteli gelişimini ve iki ülke liderlerinin stratejik kılavuzluğunda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve samimi karşılıklı yardım ve kalıcı bir dostluğa dayalı stratejik işbirliği ortaklığını ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Sri Lanka'nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına yaptığı yardımlardan dolayı Çin'e teşekkür eden Sri Lankalı liderler ise yeni hükümetin tek Çin ilkesine sıkı sıkıya riayet edeceğini ve Çin ile üst düzey görüş etkileşimi sürdürmeye, Kuşak ve Yol'u yüksek kalitede ortaklaşa inşa etmeye ve çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını ifade etti.

Pazartesi ile Perşembe günleri arasında Sri Lanka'ya ziyarette bulunan Qin, Sri Lanka Parlamento Başkanı Jagath Wickramaratne ile de bir araya geldi.