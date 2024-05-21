Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri Görüştü

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, küresel ekonomik yönetişim ve diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin kendi modernleşme hamlesini çok yönlü şekilde ilerletirken, Suudi Arabistan'ın ise 2030 Vizyonunu güçlü şekilde uygulamakta olduğunu söyledi.

He, her iki tarafın da iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye odaklanması, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmesi, çok yönlü ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmesi ve iki ülkenin ortak ekonomik kalkınma ve refahını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Muhammed bin Abdullah el-Cedan ise Suudi Arabistan'ın Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini, ayrıca çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliği potansiyelinden sürekli olarak istifade etmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ileri taşımak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.