Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile Beijing'de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, küresel ekonomik yönetişim ve diğer konular ele alındı. He, her iki tarafın da kalkınma stratejilerini güçlendirmesi ve ortak ekonomik kalkınma ve refahı teşvik etmesi gerektiğini belirtti. El-Cedan ise Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini ve kapsamlı stratejik ortaklığı ileri taşımak için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

21.05.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, Çin ile Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, küresel ekonomik yönetişim ve diğer meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin kendi modernleşme hamlesini çok yönlü şekilde ilerletirken, Suudi Arabistan'ın ise 2030 Vizyonunu güçlü şekilde uygulamakta olduğunu söyledi.

He, her iki tarafın da iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye odaklanması, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi güçlendirmesi, çok yönlü ve ikili ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmesi ve iki ülkenin ortak ekonomik kalkınma ve refahını teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Muhammed bin Abdullah el-Cedan ise Suudi Arabistan'ın Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini, ayrıca çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliği potansiyelinden sürekli olarak istifade etmek ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı ileri taşımak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Suudi Arabistan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 14:07:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement