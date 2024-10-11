Çin ve Tayland'dan 50. Yıl İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Tayland'dan 50. Yıl İşbirliği Vurgusu

Çin ve Tayland\'dan 50. Yıl İşbirliği Vurgusu

Li Qiang, Tayland ile 50. yıl için işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını açıkladı.

11.10.2024 18:49
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VİYENTİYAN, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, gelecek yıl kutlanacak diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü, geleneksel dostluğu daha da ileriye taşımak, stratejik iletişimi güçlendirmek, işbirliğini teşvik etmek ve ortak geleceğe sahip Çin- Tayland topluluğu inşa etmek için fırsat olarak değerlendirmek üzere Tayland ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Li söz konusu açıklamayı, Perşembe günü Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Doğu Asya İşbirliği konulu liderler toplantısı çerçevesinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile görüşmesinde yaptı.

Başbakan, kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmek, politikalar konusunda karşılıklı aktif iletişim kurmak, Çin-Tayland demiryolunun inşasını hızlandırmak, endüstriyel entegrasyon ile kalkınmayı teşvik etmek ve sanayi parkları, dijital ekonomi, yeni enerjili araçların yanı sıra fotovoltaik ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmek için Tayland ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Li ayrıca, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını yüksek kaliteli şekilde uygulamak, bölgesel ekonomik entegrasyonu hızlandırmak, çok taraflı koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmek ve bölgedeki barışçıl ve istikrarlı kalkınmayı ortaklaşa korumak için Tayland ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Paetongtarn ise gelecek yılın Tayland ve Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Çin ile ortaklaşa bir dizi kutlama düzenlemeye planladıklarını söyledi. Başbakan ortak geleceğe sahip Tayland-Çin topluluğu inşasını ilerletmek amacıyla, üst düzey temasları artırmaya, ekonomi, ticaret, tarım ve diğer alanlarda karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini teşvik etmeye, kültürel ve insanlar arası etkileşimi derinleştirmeye ve çevrimiçi kumar ve telefon dolandırıcılığı gibi sınır aşan suçlara ortaklaşa darbe indirmeye istekli olduklarını belirtti.

Tayland Başbakanı, ülkesinin ASEAN, Lancang- Mekong İşbirliği ve diğer çok taraflı platformlarda Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını ortaklaşa teşvik etmeye ve bölgesel barış, istikrar ve refahı korumaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Tayland, Ekonomi, Son Dakika

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