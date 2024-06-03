Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ÇKP yetkilisi Chen Wenqing, Çin-Türkiye stratejik işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

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BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing, Beijing'de bir araya geldi.

Chen, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede, Çin- Türkiye stratejik işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda iki ülke liderinin son yıllarda yeni uzlaşılara vardığını, böylelikle ikili ilişkilerin uzun vadeli gelişimi için yeni bir yol haritası oluştuğunu belirtti.

ÇKP yetkilisi, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakatın rehberliğinde, güvenlik alanındaki işbirliğini sürekli olarak yeni zirvelere taşımak, ikili ilişkiler kavramının anlamını daha da zenginleştirip genişletmek, her iki ülkenin güvenlik çıkarlarını daha iyi korumak, iki ülkenin kalkınma süreçleri arasındaki stratejik uyuma hizmet etmek ve her iki ülke, bölge ve dünyanın barış ve kalkınmasına aktif şekilde katkıda bulunmak üzere Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fidan ise güvenlik alanında ikili işbirliğini teşvik etmeyi sürdürme isteğini dile getirdi.