Çin ve Vietnam Arasında Sınır Savunma Etkinliği

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı, Çin ile Vietnam arasındaki 9. Sınır Savunma Dostluk Etkileşim Programı'nın 11-17 Nisan tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre iki ülkenin yıllık askeri etkileşim planı çerçevesinde düzenlenen etkinlik, Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki ve Vietnam'ın Lang Son eyaletindeki belirlenmiş alanlar ve limanlarda gerçekleştirilecek.