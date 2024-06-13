Çin ve Yeni Zelanda, Ticaret ve İşbirliğini Genişletme Kararı Aldı

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WELLİNGTON, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Perşembe günü Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile bir araya geldi. Taraflar, ikili ticaret ve yatırımın kapsamını genişletme ve personel değişimlerini derinleştirme kararı aldı.

Li, Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığının kurulmasından bu yana geçen 10 yılda uluslararası görünüm nasıl değişirse değişsin, iki ülkenin karşılıklı saygı, kapsayıcılık, işbirliği ve ortak kalkınma ilkelerine istikrarlı şekilde bağlı kaldığını, ikili ilişkilerin kapsamlı ilerleme kaydetmesini teşvik ettiğini ve ikili işbirliğinde çok sayıda "ilki" gerçekleştirdiğini söyledi.

Li, Çin'in geleneksel dostluğu devam ettirmek, "birinci olmaya çalışma" ruhunu güçlendirmek, büyümeyi ortaklaşa teşvik etmek, ayrıca halklara daha fazla fayda sağlamak için Çin-Yeni Zelanda kapsamlı stratejik ortaklığını ileri aşamaya taşımaya gayret etmek üzere Yeni Zelanda ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Çin ve Yeni Zelanda'nın kalkınmalarının birbirleri için bir meydan okuma değil fırsat olduğunu kaydeden Li, iki ülkeye birbirinden öğrenen ve birlik ve koordinasyonu geliştiren, karşılıklı saygı, güven ve fayda ortakları olmaya devam etme çağrısında bulundu.

Çin başbakanı, ticaretin sürekli genişletilmesi, dijital ekonomi, yeşil ekonomi, yeni enerjili araçlar ve yaratıcı endüstri gibi sektörlerde işbirliği potansiyelinin araştırılması ve bölgesel ekonomik işbirliğinin ortaklaşa teşvik edilmesinde Yeni Zelanda ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Yeni Zelanda ve Çin'i, işletmelere istikrarlı beklentiler ve elverişli bir iş ortamı sağlamak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerindeki ekonomi dışı aksaklıkları ortadan kaldırmaya çağıran Li, Yeni Zelandalı işletmelerin Çin'e daha fazla yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Çin'in Yeni Zelanda ile kültürel ve halklar arası etkileşimleri derinleştirmeye istekli olduğunu belirten Li, Çin'in Yeni Zelanda'yı tek taraflı vize muafiyeti tanınan ülkeler listesine dahil edeceğini ve Yeni Zelanda'nın da ülkeyi ziyaret eden Çinli vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmasını umduklarını ifade etti.

Çin ve Yeni Zelanda'nın çok taraflılık, serbest ticaret ve açık dünya ekonomisinin güçlü destekçileri olduğunu kaydeden Li, iki ülkeye de çok taraflı alanlarda iletişim ve koordinasyonu güçlendirme ve tüm tarafların iyi günde kötü günde kazan-kazan işbirliği için birlikte harekete etmesini teşvik etme çağrısı yaptı.

Son olarak Çin Başbakanı Li, Yeni Zelanda'nın Hong Kong'u Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'a (RCEP) katılması konusunda desteklemesini beklediklerini de ifade etti.

Ayrıca iki başbakanın görüşmesi sırasında Çin ve Yeni Zelanda arasında hizmet ticareti negatif listeleri konusunda müzakere başlatma kararı alındı.