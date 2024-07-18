Çin, Vietnam'ın kıta sahanlığı başvurusuna karşı çıkıyor

Güncel

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamı konusunda Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu'na yaptığı başvuruya şiddetle karşı olduklarını belirterek Vietnam tarafına ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Geçen ay Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki kıta sahanlığının kapsamıyla ilgili komisyona sunduğu bilgiye ilişkin olarak Vietnam Çarşamba günü BM'ye itiraz notu iletmişti.

Perşembe günkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Lin, söz konusu notta yer alan iddiaların Çin'e ait Nansha Adaları'nın bir bölümünü kapsadığını ve Çin'in toprak egemenliği ve deniz hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.

Lin söz konusu iddiaların BM Antlaşması ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka ve Çin ile Vietnam arasındaki denizle ilgili meselelerin çözüme kavuşturulmasına yönelik temel ilkelerin yanı sıra Çin'in ve Vietnam da dahil olmak üzere Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin imzaladığı Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'na aykırı olduğunu belirtti.

Lin komisyonunun usul kuralları uyarınca Vietnam ve Filipinler'in başvurularını dikkate almayacağını veya yeterli bulmayacağını vurguladı. Sözcü söz konusu eylemlerin anlamsız olduğunu ve farklılıkları öne çıkarıp çelişkileri artırmaktan başka bir işe yaramayacağını ve ihtilafların çözüme kavuşturulmasına olanak sağlamayacağını dile getirdi.

Lin, "Çin, Güney Çin Denizi'ne ilişkin ihtilafları ilgili taraflarla diyalog ve istişareler yoluyla uygun şekilde ele almaya kararlıdır" dedi.