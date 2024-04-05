Çin-Vietnam sınırındaki Youyiguan sınır kapısı 2024 yılında yolcu trafiğinde büyük artış yaşadı

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NANNİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin- Vietnam sınırındaki Youyiguan sınır kapısı 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 189 artışla yaklaşık 520.000 gelen ve giden yolcu ağırladı.

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Youyiguan giriş-çıkış sınır kontrol noktasına göre, bu yılın ilk üç ayında kara limanı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,75 artışla 100.000'den fazla aracın geçişine izin verdi.

Kontrol noktası, kara limanının şu anda günlük olarak yaklaşık 6.000 gelen ve giden yolcuya hizmet verdiğini söyledi.

Pingxiang şehrinde bulunan Youyiguan sınır kapısı, Guangxi'deki en büyük kara limanlarından biri. Bu kapı aynı zamanda Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki en uygun kara yollarından biri ve meyve ticareti için önemli bir giriş limanı.