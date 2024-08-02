Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi\'nden yeni bir internet hizmetleri uydusu fırlattı

XİCHANG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir yüksek yörünge internet hizmetleri uydusu fırlattı.
Perşembe günü Beijing saatiyle 21.14'te Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu, önceden belirlenmiş yörüngesine başarıyla girdi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 529. uçuş görevi olma özelliğini taşıyor.
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