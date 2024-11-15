Çin, Yabancı Yatırımcıları Davet Ediyor - Son Dakika
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Çin, Yabancı Yatırımcıları Davet Ediyor

Çin Başbakan Yardımcısı He, yabancı finans kuruluşlarının yatırımlarını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

15.11.2024 12:21
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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, daha fazla yabancı finans kuruluşunun ve uzun vadeli sermayenin Çin'e yatırım yapmasını ve Çin'de faaliyet göstermesini memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan He, söz konusu açıklamayı Perşembe günü başkent Beijing'de HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker ile görüşmesi sırasında yaptı.

He, finansal sistem reformunu derinleştirmek, finans sektöründe kurumsal dışa açılmayı istikrarlı şekilde genişletmek ve şeffaf, istikrarlı ve öngörülebilir bir kurumsal ortam yaratmak üzere çaba sarf ederek yabancı kurumların Çin'deki işlerini genişletmeleri için daha fazla kolaylık sağladıklarını söyledi.

Tucker, HSBC Grubu olarak Çin ekonomisinin ve finans piyasasının geleceğine güvendiklerini ve Çin'deki yatırımlarını genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Başbakan Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Son Dakika

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