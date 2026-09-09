Çin: Yapay zeka gelişimimiz öz yeterliliğin sonucu

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çinli yapay zeka şirketlerinin ABD'li şirketlerin teknolojilerini "kopyaladığı" yönündeki suçlamaları reddederek, ülkenin yapay zeka alanında sergilediği gelişimin, gücünü bilim ve teknolojide kendi kendine yeterlilikten aldığını söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, "Çin'in yapay zeka gelişimi, bilim ve teknolojide üst düzeyde kendine yeterliliğinin ve gücünün sonucudur. Çin'in kapsamlı istişare, ortak katkı ve faydaya bağlılığının yanı sıra açıklık ile işbirliği de bu gelişime katkıda bulunmuştur" dedi.

Mao, "Tüm tarafların işbirliğini güçlendirmesi, yapay zeka gelişiminin açık ve kapsayıcı olmasını sağlaması ve herkes için iyilik adına bir güç olarak insanlığın refahını teşvik etmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

ABD tarafının iki ülke liderleri arasında varılan önemli ortak mutabakatları kararlılıkla hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Mao, ABD'yi Çin'i karalamaya yönelik asılsız suçlamalarına son vermeye çağırdı.

Mao, "Yapay zeka alanında büyük ülkeler olan Çin ve ABD, işbirliğini güçlendirmelidir" dedi.