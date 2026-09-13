Çin yapımı kısa film 'The Pigeon Ring', Venedik'te Büyük Ödül'ü kazandı
İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde Çin yapımı "The Pigeon Ring" adlı kısa film, Venice Immersive bölümünde Büyük Ödül'e layık görüldü. Filmin yönetmenleri Zhang Yuqi ve Tao Shixin, 12 Eylül 2026'da ödülü aldı.
VENEDİK, 13 Eylül (Xinhua) -- İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde ödül alan "The Pigeon Ring" adlı kısa filmin yönetmenleri Zhang Yuqi (sağda) ve Tao Shixin, 12 Eylül 2026.
"The Pigeon Ring", Venedik Film Festivali'nin Venice Immersive bölümünde Büyük Ödül'e layık görüldü. (Fotoğraf: Wang Kaiyan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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