Çin Yatırımları Macaristan Ekonomisini Güçlendiriyor

KAPUVAR, 6 Mart (Xinhua) -- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Çin yatırımlarının Macaristan ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen güçlü performans sergilemesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Szijjarto perşembe günü, Çinli teknoloji şirketi Intretech'in Macaristan'ın batısındaki Kapuvar kentinde bulunan imalat tesisinin ikinci aşamasının açılış törenine katıldı. Törende şirketin operasyonlarını genişletme planları da duyuruldu.

"Çinli şirketler Macaristan'a en modern teknolojileri kazandırıyor ve güvenli geçim kaynağı sağlayan güvenilir istihdam yaratıyor" diyen Szijjarto, Doğulu ve Batılı ekonomiler arasındaki işbirliğini küresel ekonomik kalkınmanın doğal bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Szijjarto ayrıca Macar hükümetinin, Kapuvar tesisindeki üretim alanını önemli ölçüde genişletmesi ve 330 yeni istihdam yaratması beklenen 25 milyar Macar forinti (yaklaşık 74 milyon ABD doları) tutarındaki yatırım programını desteklediğini söyledi.

Çin'in Macaristan Büyükelçisi Gong Tao ise törende yaptığı konuşmada, yerel pazara gelişmiş imalat teknolojileri ile araştırma ve geliştirme kabiliyetleri getiren şirketin Macaristan'ın endüstriyel dönüşümüne ve ülkede istihdam yaratılmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Gong, Çin-Macaristan ilişkilerinin son yıllarda üst düzey gelişimini sürdürdüğünü ve ekonomik işbirliğinin ikili ilişkilerin önemli bir ayağı haline geldiğini belirtti. Çin'in 2025 yılında da art arda üçüncü kez Macaristan'ın en büyük yabancı yatırım kaynağı olduğunu kaydeden Gong, Çin yatırımlarının Macaristan'a gelen doğrudan yabancı yatırımların yüzde 57'sini oluşturduğunu ifade etti. Gong ayrıca ikili ticaret hacminin 20,8 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi.

Intretech Macaristan Genel Müdürü Wei Zifeng, şirketin Macaristan'da genişlemesinin, Avrupa'daki büyüme stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Yeni tesislerin "yenilenebilir enerji, elektrikli mobilite ve sürdürülebilir paketleme" alanlarına yönelik ürünlerin imalatına odaklanacağını kaydeden Wei, tesislerde ayrıca bir araştırma ve geliştirme merkezinin de yer alacağını ifade etti.

Kapuvar Belediye Başkanı Laszlo Horvath ise şirketin yatırımlarının Kapuvar bölgesinin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladığını ve bölge sakinleri için istikrarlı istihdam fırsatları yarattığını vurguladı.