Çin, Yaz-Sonbahar Havacılık Sezonunda Büyüme Kaydedecek

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BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), ülkenin bu yılki yaz-sonbahar havacılık sezonunda sivil hava taşımacılığında istikrarlı büyüme kaydedeceğini duyurdu.

İdarenin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, 188 yerli ve yabancı havayolu şirketi 31 Mart-26 Ekim tarihleri arasında haftada 122.000 yolcu ve kargo seferi düzenlemeyi planlıyor.

Uluslararası uçuşlar açısından bakıldığında, her hafta Çin ile Kuşak ve Yol ortağı 51 ülke dahil olmak üzere 70 ülkeyi birbirine bağlayan 17.257 yolcu ve kargo seferinin gerçekleşmesi planlanıyor.

İç hat uçuşları açısından bakıldığında ise 51 yerli havayolu şirketi, Çin anakarasında haftada 101.536 sefer düzenlemeyi planlıyor. Bu rakam, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artışa tekabül ediyor.

İdareye göre, Çin anakarası ile Hong Kong arasında planlanan haftalık yolcu ve kargo seferlerinin sayısı 1.754'e, anakara ile Taiwan arasındaki seferlerin sayısı 835'e ve anakara ile Makao arasındaki seferlerin sayısı ise toplam 796'ya ulaşacak.