Çin, yeni bir Dünya gözlem uydusunu uzaya gönderdi

TAİYUAN, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyinde yer alan Shanxi eyaletindeki Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir Dünya gözlem uydusu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle Cuma günü saat 11.03'te (Beijing saatiyle) fırlatılan Gaofen-11 05 uydusu planlanan yörüngeye başarıyla girdi.
Uydu, arazi araştırmaları, şehir planlaması, yol ağı tasarımı, mahsul verimi tahmini ve afet yardımı gibi çeşitli alanlarda kullanılacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 528. uçuş görevi oldu.
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