Çin Yeni Uydu Grubunu Uzaya Fırlattı

TAİYUAN, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Cumartesi günü Beijing saatiyle 17.30'da Uzun Yürüyüş-6 taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydu grubu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Uydu grubu, Çin'in büyük ölçekli ticari alçak yörünge uydu ağı olan Spacesail Constellation'ın bir parçasını oluşturacak.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 655. uçuş görevi oldu.
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