Çin Yeni Yılı, Xi'an'da Geleneksel Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika
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Çin Yeni Yılı, Xi'an'da Geleneksel Geçit Töreniyle Kutlandı

Çin Yeni Yılı, Xi\'an\'da Geleneksel Geçit Töreniyle Kutlandı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a bağlı Huyi bölgesinde Çin Yeni Yılı, geleneksel geçit töreniyle kutlandı.

19.02.2024 16:31
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Xİ'AN, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'a bağlı Huyi bölgesinde Çin Yeni Yılı, geleneksel geçit töreniyle kutlandı.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Yeni Yılı, Xi'an'da Geleneksel Geçit Töreniyle Kutlandı - Son Dakika
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