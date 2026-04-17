Çin, Yeni Zelanda Uçağını Protesto Etti - Son Dakika
Çin, Yeni Zelanda Uçağını Protesto Etti

17.04.2026 16:02
Çin, Yeni Zelanda'ya ait P-8A uçağının hava sahası yakınındaki uçuşunu güvenlik tehdidi olarak nitelendirdi.

Pekin yönetimi, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait "Poseidon 8A" (P-8A) tipi deniz devriye ve keşif uçağının, Çin hava sahası yakınında uçuşunu protesto etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait P-8A tipi uçağın, Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi üzerinde yakın keşif ve hava sahası tacizi yaptığını ifade eden Sözcü Guo, uçuşun Çin'in güvenliğini tehdit ettiğini, yanlış anlama ve hesap hatası riskini arttırdığı ve bölgedeki sivil havacılığın düzenini ciddi şekilde bozduğunu belirtti.

Guo, Çin'in, tacize kararlı şekilde karşılık verdiğini ve Yeni Zelanda'yı diplomatik kanallardan protesto ettiğini aktardı.

Çinli sözcü, Yeni Zelanda'ya, Çin'in egemenliğine ve güvenlik endişelerine saygı gösterme, sivil havacılığın güvenliğini ve düzenini koruma ve uluslararası hukuk ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Yeni Zelanda Uçağını Protesto Etti - Son Dakika

Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
İzzet Ulvi Yönter, X hesabını kapattı! Son paylaşımı dikkat çekmişti
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
SON DAKİKA: Çin, Yeni Zelanda Uçağını Protesto Etti - Son Dakika
