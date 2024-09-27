Çin, Yeniden Kullanılabilir Uydu Shijian-19'u Fırlattı

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin, yeniden kullanılabilir ve geri döndürülebilir ilk test uydusu olan Shijian-19'u Uzun Yürüyüş-2D roketiyle uzaya gönderdi.

Roket, Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Cuma günü saat 18.30'da fırlatıldı.

Çok sayıda teknolojik atılımın gerçekleştirildiği Shijian-19 uydusu, Çin'in geri döndürülebilir uydularının teknik seviyesini ve uygulama verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

Araştırmacılar yeniden kullanılabilir uyduyu, uzayda deney yapmak ve yeni uzay teknolojilerinin geliştirilip uygulanmasını teşvik etmek üzerek kullanarak yerçekimsiz ortam bilimi ve uzay yaşam bilimi gibi alanlara da katkıda bulunacak.

Shijian-19 uydusu, gen kaynağı inovasyonunu hızlandırmak amacıyla uzayda ıslah deneylerinde de kullanılacak.

Shijian-19, kapsamlı bir uluslararası işbirliği kapsamında Tayland ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu beş ülkeden faydalı yük taşıyor.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 537. göreviydi.